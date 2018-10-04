СМИ: Роналду выведен из сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии до конца года из-за обвинений в изнасиловании, утверждает Record. Такое решение принял сам 33-летний игрок в приватном разговоре с президентом Португальской футбольной федерации Фернандо Гомесом и главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что его участие в играх за сборную негативно скажется на эмоциональном фоне команды в ближайших матчах.

Ранее стало американка Кэтрин Майорга обвинили Роналду в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

Сообщалось, что Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Сам футболист отрицает обвинения и говорит, что все произошло по взаимному согласию.

Роналду и изнасилование: теперь его не вызвали в сборную