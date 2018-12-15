СМИ: Пепе ушел из "Бешикташа"

Португальский центральный защитник Пепе и турецкий "Бешикташ" расторгли контракт футболиста по обоюдному согласию, сообщает Fotomac.

Отмечается, что 35-летний игрок уже попрощался с партнерами по команде. По информации издания, он нашел себе новый клуб, к которому намерен в скором времени присоединиться. Ранее СМИ сообщали об интересе к защитнику английского "Вулверхэмптона". По данным сайта transfermarkt.de, текущая трансферная стоимость португальца равна 1,8 миллиона евро.

Пепе является четырехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также он четырежды выигрывал чемпионат Испании. Футболист перешел в "Бешикташ" летом 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 17 матчей за черно-белых, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.