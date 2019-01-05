СМИ: Моуринью отклонил предложение "Бенфики"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался возглавить "Бенфику", информирует AS.

По данным издания, руководство португальской команды хотело видеть Моуринью на посту главного тренера после увольнения Руя Витории. Сообщается, что португальский специалист отклонил предложение лиссабонского клуба.

Моуринью пока остается без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед". "Бенфика" уволила Виторию в четверг из-за плохих результатов команды. 48-летний специалист работал в лиссабонском клубе с 2015 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Португалии сезона-2015/16 и Суперкубок страны.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Моуринью с поста главного тренера. Команду до мая будет возглавлять Уле Гуннар Сульшер, который летом должен вернуться в "Мольде".