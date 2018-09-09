СМИ: Михайлович хочет отсудить у "Спортинга" 11 миллионов евро за увольнение

Бывший главный тренер "Спортинга" Синиша Михайлович подал в суд на клуб. Он подтвердил эту информацию в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сербский специалист рассчитывает получить 11 миллионов и 195 тысяч евро в качестве компенсации. Он был уволен всего через 15 дней после назначения. Тренер даже не успел начать предсезонную подготовку.

По словам специалиста, с ним разорвали контракт, когда он еще находился в отпуске. В этот момент сменилось руководство клуба, и его контракт был аннулирован. Пост президента тогда покинул Бруну де Карвалью. Соглашение должно было вступить в силу с 1 июля.

Сегодня состоялись новые выборы, на президентский пост был избран Фредерику Варандаш.