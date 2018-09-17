СМИ: Концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле. Фото

Во время матча 21-го тура чемпионата Белоруссии "Гомель" - "Городея" (2:0) на стадионе хозяев были проблемы с газоном, сообщает "Прессбол". Накануне здесь проводился концерт российской певицы Валерии в честь дня города.
Ранее "Ростов" заявил, что концерт рэпера Басты негативно повлияет на качество газона на стадионе "Ростов Арена". Исполнитель не согласился с позицией клуба.
Не НЛО⚡– Прессбол 🇧🇾 (@pressballby) 17 сентября 2018 г.
Газон стадиона "Центральный" в Гомеле после концерта Валерии на дне города 🔥🔥🔥
Сцена простояла более недели! Всё для футбола, друзья 😡 pic.twitter.com/Mj1gO5jtI1