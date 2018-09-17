20:59 | Футбол — Зарубежные

СМИ: Концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле. Фото

Обсудить
1

Во время матча 21-го тура чемпионата Белоруссии "Гомель" - "Городея" (2:0) на стадионе хозяев были проблемы с газоном, сообщает "Прессбол". Накануне здесь проводился концерт российской певицы Валерии в честь дня города.

Ранее "Ростов" заявил, что концерт рэпера Басты негативно повлияет на качество газона на стадионе "Ростов Арена". Исполнитель не согласился с позицией клуба.

 

 

Обсудить
1
Материалы других СМИ
Загрузка...