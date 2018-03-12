СМИ: чемпионат Греции будет приостановлен из-за инцидента с Саввиди

Чемпионат Греции будет приостановлен из-за инцидента с президентом ПАОК Иваном Саввиди, утверждает ert.gr со ссылкой на источники в министерстве спорта. 11 марта ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился и Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.

Отмечается, что Федерация футбола Греции сотрудничает с УЕФА по данному вопросу. Издание утверждает, что из-за случившегося все греческие клубы и сборные могут быть исключены из числа участников под эгидой УЕФА и ФИФА.

Ранее портал FP сообщил, что полиция Греции выдала ордер на арест Саввиди. Он не касается того, что бизнесмен во время матча имел при себе пистолет. Ему вменяется выход на поле и участие в потасовке.

ФИФА, в свою очередь, осудила поведение Саввиди.

"Ты покойник!" владелец ПАОК Саввиди выбежал на поле с пистолетом