20:47 | Футбол — Зарубежные

СМИ: Брестское "Динамо" в ближайшее время назначит Марадону главным тренером

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Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона близок к тому, чтобы возглавить "Динамо" (Брест). По информации Sport.es, официально о его назначении главным тренером будет объявлено в ближайшие часы.

Сообщается, что принципиальная договоренность о контракте была достигнута вччера вечером. Ранее агент аргентинца Стефано Сеси заявлял, что его клиент дал согласие на предложение. Команда после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.

Последним местом работы 57-летнего аргентинца был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Andrey6201 Вроде не 1 апреля, а СЭкс зажигает :( ................ А причём тут первое апреля?! Если чего-то не знаешь,то Гугл в помощь.

21:03

Andrey6201

Вроде не 1 апреля, а СЭкс зажигает :(

20:56

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