СМИ: Брестское "Динамо" в ближайшее время назначит Марадону главным тренером

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона близок к тому, чтобы возглавить "Динамо" (Брест). По информации Sport.es, официально о его назначении главным тренером будет объявлено в ближайшие часы.
Сообщается, что принципиальная договоренность о контракте была достигнута вччера вечером. Ранее агент аргентинца Стефано Сеси заявлял, что его клиент дал согласие на предложение. Команда после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.
Последним местом работы 57-летнего аргентинца был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.
Slim Taller
Andrey6201 Вроде не 1 апреля, а СЭкс зажигает :( ................ А причём тут первое апреля?! Если чего-то не знаешь,то Гугл в помощь.
21:03
Andrey6201
Вроде не 1 апреля, а СЭкс зажигает :(
20:56