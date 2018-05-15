СМИ: Брестское "Динамо" в ближайшее время назначит Марадону главным тренером

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона близок к тому, чтобы возглавить "Динамо" (Брест). По информации Sport.es, официально о его назначении главным тренером будет объявлено в ближайшие часы.

Сообщается, что принципиальная договоренность о контракте была достигнута вччера вечером. Ранее агент аргентинца Стефано Сеси заявлял, что его клиент дал согласие на предложение. Команда после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.

Последним местом работы 57-летнего аргентинца был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.