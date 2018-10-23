СМИ: Болт покинет австралийский клуб - его не устроила зарплата

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Марринерс", сообщает Fox Sports Australia. Таким образом, он покинет команду.

По данным сайта, клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч долларов в год. Болт же хотел зарабатывать три миллиона долларов. Стороны так и не сумели прийти к компромиссу - предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы Болта оказались слишком далеки друг от друга.

32-летний ямаец находился на просмотре в "Сентрал Кост Марринерс" и в одном из контрольных матчей сделал дубль. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба "Валлетта".