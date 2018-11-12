СМИ: "Бешикташ" хочет выкупить Кариуса

"Бешикташ" хочет подписать с голкипером Лорисом Кариусом, который был арендован у "Ливерпуля" прошлым летом, постоянный контракт. Об этом заявил президент турецкого клуба Фикрет Орман.

Ранее сообщалось, что немецкий вратарь якобы разочаровал тренерский штаб турецкого клуба. Орман опроверг эту информацию.

- Кариус - отличный вратарь, с божьей помощью мы подпишем его на постоянной контракт, - приводит ‏Turkish Football слова Ормана. - Все эти истории - полная чушь. Кариус - великий вратарь, который подает большие надежды. Просто дайте ему время.

Черно-белые арендовали 25-летнего немца на два сезона. Кариус сыграл за "Ливерпуль" 49 матчей после перехода в из "Майнца" в 2016 году. Напомним, немец подвергся серьезной критике после результативных ошибок в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) в прошлом сезоне.