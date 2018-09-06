СМИ: "Бенфику" могут исключить из всех турниров за коррупцию

"Бенфика" может быть исключена из всех турниров, включая еврокубки, сообщает британское издание The Sun. Португальский гранд подозревается в коррупционных действиях.

Сообщается, что наказание может составить до трех лет. В прокуратуре Лиссабона считают, что клуб пытался получить данные о ходе расследования. "Бенфику" обвиняют в 30 нарушениях закона, включая коррупцию, административные правонарушения и предоставление ложной информации. При этом из-за медленной работы португальской судебной системы это дело может затянуться на годы.

Президент "Бенфики" Луис Филипе Виейра заверил болельщиков, что клуб будет бороться, чтобы доказать свою невиновность.

- Обвинение не отнимает нашей уверенности в том, что мы действовали абсолютно законно, - сказал президент. - Нет никаких доказательств, что "Бенфика" имеет отношение у указанным преступлениям.

Весной нынешнего года сообщалось, что следователи изучат все 163 матча, проведенных "Бенфикой" в чемпионате Португалии с сезона-2013/14, после которого лиссабонцы четырежды выиграли турнир. Клуб заподозрили в махинациях с результатами игр. Команда на данный момент лидирует в чемпионате Португалии, а также пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов.