СМИ: Бадель, которым интересовался "Зенит", станет игроком "Спортинга"

Полузащитник Милан Бадель, являющийся свободным агентом, окончательно определился со своим будущем, утверждает Tutto Mercato Web. Сообщается, что агент 29-летнего игрока Алессандро Луччи находится сейчас в Лиссабоне, чтобы согласовать последние детали контракта со "Спортингом".

Хавбеком интересовались "Зенит", "Ньюкасл" и "Милан".

В минувшем сезоне серии А Бадель провел 27 матчей за "Фиорентину", забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.



На чемпионате мира-2018 игрок провел 3 матча за национальную команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.