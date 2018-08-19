21:08 | Футбол — Зарубежные

Слуцкий вместе с игроками "Витесса" поддержали фаната. Видео


Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий, а также игроки команды организовали акцию в поддержку фаната, который получил травмы в Базеле после матча с одноименной командой в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Они развернули баннер, на котором были написаны слова поддержки.

Напомним, сегодня "Витесс" сыграл вничью с "Херенвеном" в матче 2-го тура чемпионата Голландии - 1:1. 


 

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