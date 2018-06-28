Слуцкий проговорился. Теперь все знают, где он живет

Новый главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий с первых дней работы в Голландии завоевывает симпатии журналистов и болельщиков. Он открыт для общения, шутит, улыбается и старательно выговаривает труднопроизносимые голландские слова.

Несколько дней назад он поразил журналистов, практически назвав им свой домашний адрес. В ответ на вопрос, как он устроился в Голландии, Слуцкий начал описывать, где он поселился.



- Я живу рядом с Папендалом (тренировочной базой "Витесса". - Прим."СЭ"). Исакстрит (Слуцкий постарался выговорить название улицы Исакстрат. - Прим."СЭ").

- Не говорите им! - вмешался представитель клуба, прервав тренера на полуслове. - Не нужно, чтобы об этом знали.

- Извините, - засмеялся Слуцкий.

- Впечатлен Арнемом, - продолжил он. - Побывал в зоопарке, музее, церкви. Знаю, что это единственный город в Голландии, где ходят троллейбусы. Знаю про Джон Фростбрюг (мост, названный в честь генерала Джона Фроста, командовавшего британскими войсками в ходе битвы за Арнем в сентябре 1944 года. - Прим."СЭ") и про фильм об этом знаменитом месте, и про день памяти 23 сентября.

- Адаптация идет очень быстро, господин Слуцкий!

- Большое спасибо! Dankjewel (Александр БОБРОВ)