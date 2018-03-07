Слуцкий - основной кандидат на пост главного тренера "Витесса"

Экс-главный тренер ЦСКА, сборной России и "Халла" Леонид Слуцкий считается основным кандидатом на пост главного тренера "Витесса", утверждает Voetbal International. При этом отмечается, что клуб рассматривает и другие варианты.

В январе генеральный директор и спортивный директор "Витесса" встречались с 46-летним россиянином. Голландской стороне понравился опыт Слуцкого, умение играть по атакующей схеме 4-3-3 и большое внимание тактике. Однако неизвестно, когда российский специалист сможет приступить к работе. Так как он не гражданин государства Евросоюза, то для его трудоустройства потребуются дополнительные документы.