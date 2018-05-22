Слуцкий хочет сыграть со "Спартаком"

Новая команда российского тренера Леонида Слуцкого "Витесс" в рамках подготовки к сезону-2018/19 намерена провести товарищеский матч со "Спартаком" в июле в Австрии. Об этом сообщает телеграм-канал "Слуцкий". Также "Витесс" может встретиться с "Локомотивом" и украинским "Шахтером".

Предполагается, что сбор "Витесса" пройдет с 4 по 16 июля.

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