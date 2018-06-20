11:09 | Футбол — Зарубежные

Слуцкий 22 июня ответит на вопросы болельщиков "Витесса"


22 июня "Витесс" проведет конференцию, на которой новый главный тренер команды Леонид Слуцкий ответит на вопросы болельщиков. Мероприятие смогут посетить 50 человек.

Сегодня, 20 июня, "Витесс" на официальном сайте начал принимать заявки от болельщиков, желающих посетить конференцию. 


Напомним, что первую тренировку в новом клубе Слуцкий проведет 24 июня.

Слуцкий не будет комментировать ЧМ-2018 на "Первом" по этой причине

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ