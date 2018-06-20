Слуцкий 22 июня ответит на вопросы болельщиков "Витесса"

22 июня "Витесс" проведет конференцию, на которой новый главный тренер команды Леонид Слуцкий ответит на вопросы болельщиков. Мероприятие смогут посетить 50 человек.



Сегодня, 20 июня, "Витесс" на официальном сайте начал принимать заявки от болельщиков, желающих посетить конференцию.

Wil jij vragen stellen aan onze nieuwe hoofdtrainer Slutskiy? Geef je dan snel op voor de Fanconferentie op vrijdag 22 juni via https://t.co/lT3nsJCnhe Er is plek voor vijftig supporters! VOL = VOL #Vitesse #fanconferentie pic.twitter.com/fkAElvFTHO – Vitesse (@MijnVitesse) 20 июня 2018 г.



Напомним, что первую тренировку в новом клубе Слуцкий проведет 24 июня.

Слуцкий не будет комментировать ЧМ-2018 на "Первом" по этой причине