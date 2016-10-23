16:52 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Слован" с Комличенко победил "Градец-Кралове"

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"Слован" на своем поле обыграл "Градец-Кралове" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Чехии. Дубль оформил Даниэль Бартль. Российский форвард Николай Комличенко вышел в стартовом составе хозяев, но результативными действиями не отметился и был заменен в перерыве. Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, "Градец-Кралове" идет 14-м. Но у "Слована" есть еще игра в запасе.

Чемпионат Чехии

11-й тур

"Слован" – "Градец-Кралове" – 2:0 (0:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/

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