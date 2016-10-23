"Слован" с Комличенко победил "Градец-Кралове"

"Слован" на своем поле обыграл "Градец-Кралове" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Чехии. Дубль оформил Даниэль Бартль. Российский форвард Николай Комличенко вышел в стартовом составе хозяев, но результативными действиями не отметился и был заменен в перерыве. Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, "Градец-Кралове" идет 14-м. Но у "Слована" есть еще игра в запасе.

Чемпионат Чехии

11-й тур

"Слован" – "Градец-Кралове" – 2:0 (0:0)