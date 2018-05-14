"Славия" с Данни победила "Дуклу" и сохранила шансы на чемпионство

"Славия" победила "Дуклу" в матче 28-го тура чемпионата Чехии - 2:0. На замену в составе победителей вышел экс-капитан "Динамо" и "Зенита" Данни. Бывший форвард ЦСКА Томаш Нецид остался в запасе.

"Славия" сократила отставание от "Виктории Пльзень" до 4 очков и теоретически еще может завоевать титул чемпиона.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

28-й тур

"Дукла" - "Славия" - 0:2 (0:1)

Голы: Сикора, 10 (0:1). Стох, 90+4 (0:2).