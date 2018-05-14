"Славия" с Данни победила "Дуклу" и сохранила шансы на чемпионство

"Славия" победила "Дуклу" в матче 28-го тура чемпионата Чехии - 2:0. На замену в составе победителей вышел экс-капитан "Динамо" и "Зенита" Данни. Бывший форвард ЦСКА Томаш Нецид остался в запасе.
"Славия" сократила отставание от "Виктории Пльзень" до 4 очков и теоретически еще может завоевать титул чемпиона.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
28-й тур
"Дукла" - "Славия" - 0:2 (0:1)
Голы: Сикора, 10 (0:1). Стох, 90+4 (0:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/chech/highest/2017-2018/