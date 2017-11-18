"Славия" с Данни и Нецидом забила 5 голов "Дукле" с Йиранеком и Голендой

"Славия" разгромила "Дуклу" в матче 14-го тура чемпионата Чехии - 5:0. В стартовом составе победителей появился бывший капитан "Динамо" и "Зенита" Данни, а на замену вышел экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид. За "Дуклу" 90 минут отыграли бывший нападающий "Анжи", "Ростова" и "Томи" Ян Голенда и экс-защитник "Спартака", "Ахмата" и "Томи" Мартин Йиранек.

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"Славия" - "Дукла" - 5:0 (2:0)

Голы: Шкода, 9 (1:0). Шкода, 32 (2:0). Змрхал, 55 (3:0). Змрхал, 65 (4:0). Соучек, 82 (5:0).