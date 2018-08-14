Скорая из-за заклинившей двери долго не могла помочь китайскому футболисту, у которого запал язык

В Китае произошел неприятный инцидент: во время матча у футболиста "Чанчунь Ятай" Шоутинга Венга запал язык, а медицинский персонал долгое время не мог отправить его в больницу, информирует Channel News Asia.

Медики обеих команд бросились на помощь упавшему Венгу. Когда футболиста решили отправить в больницу, у кареты скорой помощи заклинило заднюю дверь. Врачи потратили некоторое время, чтоб открыть ее. Им пришлось даже пнуть злополучную дверь.

Главный тренер "Чанчунь Ятай" Фабио Каннаваро крайне недоволен инцидентом: "Жизнь игроков нельзя игнорировать. Во время чрезвычайной ситуации нет времени на ожидания в несколько минут. Скорая помощь должна постоянно находиться в режиме ожидания, и нельзя игнорировать проблему двери, которую нельзя открыть".

Футболиста в итоге доставили в больницу вовремя и в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Но случай вызвал шум среди общественности. На следующий день после инцидента китайская газета The Information Times вышла с заголовком: "Китайский футбол все еще далек от профессионального. Когда на кону жизнь, дверь скорой не откроется". Болельщики подняли возмущение в Weibo (китайской версии Twitter), пренебрежительно спрашивая: "Скорая помощь - опора?".