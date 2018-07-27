Сколари третий раз в карьере возглавил "Палмейрас"

"Палмейрас" на официальном сайте объявил о назначении Луиза Фелипе Сколари на пост главного тренера команды. Контракт с 69-летним специалистом рассчитан до 2020 года.

Сколари уже возглавлял "Палмейрас" с 1997 по 2000 год и с 2010 по 2012 год. Под его руководством команда два раза завоевывала Кубок Бразилии и становилась победителем Кубка Либертадорес.

Последним клубом Сколари был "Гуанчжоу Эвергранд", который он покинул в ноябре 2017 года.