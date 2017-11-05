"Сивасспор" с Дьяковым победил "Коньяспор", Вагнер Лав забил за "Аланьяспор"

"Сивасспор" взял верх над "Коньяспором" в матче 11-го тура чемпионата Турции. В составе хозяев полную игру провел российский защитник Виталий Дьяков.

"Аланьяспор" разгромил "Акхисар" - 4:0. Последний гол в поединке забил экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав. На его счету 8 голов в 11 матчах чемпионата. Больше него забили только форвард "Галатасарая" Бафетимби Гомис и Адис Яхович из "Гезтепе", ранее выступавший за "Крылья Советов", - по 11 мячей.

"Истанбул ББ" одолел "Малатьяспор", в составе победителей 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо" и "Крыльев Советов" Александр Епуряну. Стамбульцы на три очка в турнирной таблице отстают от лидера - "Галатасарая".

Чемпионат Турции

Суперлига

11-й тур

"Сивасспор" - "Коньяспор" - 2:1 (1:1)

Голы: Скубиц, 8 - с пенальти (0:1). Коне, 16 - с пенальти (1:1). Коне, 57 (2:1).

"Акхисар" - "Аланияспор" - 0:4 (0:2)

Голы: Х. Фернандес, 8 (0:1). Х. Фернандес, 35 (0:2). Акбада, 57 (0:3). Вагнер Лав, 76 (0:4).

"Гезтепе" - "Бешикташ" - 1:3 (0:1)

Голы: Талиска, 7 (0:1). Бабел, 47 (0:2). Тосун, 53 (0:3). Гилас, 66 (1:3).

Удаление: Швехлен (Г), 86.

"Малатьяспор" - "Истанбул ББ" - 0:2 (0:1)

Голы: Адебайор, 22 (0:1). Эрдинч, 90+5 (0:2).