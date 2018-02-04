"Сивасспор" обыграл "Галатасарай" благодаря голу экс-игрока "Локо"

"Сивасспор" обыграл "Галатасарай" в матче 20-го тура чемпионата Турции - 2:1. Счет в первом тайме открыл бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.
Осечкой главного преследователя не воспользовался лидер турнирной таблицы "Истанбул ББ", потерявший очки в игре с "Коньяспором". За стамбульцев 90 минут провел экс-защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. Противостоял ему экс-форвард "Крыльев" Адис Яхович.
В еще одной встрече "Касымпаша" одолел "Акхисар" благодаря дублю египтянина Трезеге. В составе проигравшей команды 90 минут провел бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев.
Наконец "Османлыспор", в воротах которого играл экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас, уступил "Кайсериспору" (0:1).
Чемпионат Турции
Суперлига
20-й тур
"Касымпаша" - "Акхисар" - 2:0 (0:0)
Голы: Трезеге, 51 (1:0). Трезеге, 90+5 (2:0).
"Османлыспор" - "Кайсериспор" - 0:1 (0:1)
Гол: Туруч, 12 - с пенальти.
"Коньяспор" - "Истанбул ББ" - 1:1 (0:1)
Голы: Адебайор, 36 (0:1). Скубиц, 90+2 (1:1).
"Сивасспор" - "Галатасарай" - 2:1 (1:0)
Голы: Ндинга, 16 (1:0). Коне, 58 - с пенальти (2:0). Дердийок, 79 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/
- Крылья Советов См
- Анжи
- Александр Епуряну
- Локомотив М (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Москва
- Галатасарай (Футбол)
- Коньяспор
- Сивасспор
- Дельвин Ндинга
- Евгений Селезнев
- Адис Яхович
- Османлыспор
- Касымпаша
- Кайсериспор
- Жидрунас Карчемарскас
- Истанбул ББ