Швайнштайгер забил в дебютном матче за "Чикаго", его команда сыграла вничью

В матче регулярного чемпионата MLS "Чикаго" на своем поле сыграл вничью с "Монреалем" – 2:2. Дебютным голом в первом же матче за новую команду отметился полузащитник "Файр" Бастиан Швайнштайгер. Канадцам во втором тайме удалось забить дважды, но "Файр" все-таки сумел вырвать ничью благодаря голу на третьей добавленной минуте. Примечательно, что обе команды завершали встречу в неравных составах.

В другом поединке "Нью-Йорк Сити" дома одолел "Сан-Хосе" (2:1). Единственный гол в состав "Эрзквейкс" забил экс-игрок "Кубани" Маркос Уренья. У хозяев в старте вышли бывший хавбек "Ювентуса" Андреа Пирло и Давид Вилья, известный по выступлениям за "Барселону" и "Манчестер Сити". Испанец отметился результативной передачей.

"Сити" занимает третье место в таблице Восточной конференции. "Чикаго" идет седьмым, "Монреаль" занимает девятую строчку. "Сан-Хосе" – четвертый на "Западе".

MLS

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Монреаль" – 2:2 (1:0)

Голы: Швайнштайгер, 17 (1:0). Манкозу, 61 (1:1). Баллу, 90 (1:2). Солиньяк, 90+3 (2:2).

Удаления: Жунинью (Ч), 71. Кабрера (М), 80.

"Нью-Йорк Сити" – "Сан-Хосе" – 2:1 (1:1)

Голы: Уренья, 6 (0:1). Харрисон, 10 (1:1). Макнамара, 67 (2:1).

Удаление: Бернардес (С), 80.