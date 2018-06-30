08:06 | Футбол — Зарубежные

Швайнштайгер поприветствовал Руни в MLS


Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер поприветствовал Уэйна Руни, который 28 июня подписал с "Ди Си Юнайтед" контракт на 3,5 года.

- Добро пожаловать в MLS, Уэйн Руни, - написал Швайнштайгер в Твиттере. 

Немец и англичанин вместе выступали за "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 32-летний Руни в составе "Эвертона" принял участие в 40 матчах во всех турнирах и забил 11 голов.

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