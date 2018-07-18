Шитов перешел в минское "Динамо"

Защитник Игорь Шитов стал игроком минского "Динамо", сообщает официальный сайт белорусского клуба. Детали сделки не указаны.

31-летний футболист будет выступать за команду под 24-м номером. Ранее он играл в России за московское "Динамо" и "Мордовию". Также он выступал у себя на родине за "Торпедо" и БАТЭ. Игрок ранее был в дубле минчан, но за первую команду ни разу не сыграл. Последним его клубом была "Астана".

В текущем сезоне футболист провел пять матчей в чемпионате Казахстана.