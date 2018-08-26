Шимански, который близок к переходу в ЦСКА, не заявлен на матч "Легии" в чемпионате Польши

Полузащитник "Легии" Себастьян Шимански пропустит игру 6-го тура чемпионата Польши против клуба "Висла Плоцк". Встреча стартовала в 16.30 по московскому времени.

24 августа сообщалось, что 19-летний игрок оформляет российскую визу перед переходом в ЦСКА.

Также отмечалось, что армейцы предложили "Легии" 7 миллионов евро за Шимански. В прошлом сезоне он отыграл 21 матч в чемпионате Польши, в которых забил 4 мяча.

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