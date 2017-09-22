Шикарный гол Дьякова в Кубке Турции со штрафного. Видео

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков открыл счет в матче 1/64 Кубка Турции против "Бурсаспора" (3:0). Российский футболист решил исполнить штрафной в компенсированное время к первому тайму.
Дьяков ранее выступал за московское "Динамо", а летом этого года он перешел в "Сивасспор", подписав с турецким клубом двухлетний контракт. Напомним, Дьяков перешел в "Динамо" из "Ростова" в 2015 году. За это время он провел 23 матча за бело-голубых во всех турнирах и забил три гола. В начале прошлого сезона защитник выступал за "Томь" на правах аренды. Зимой футболист вернулся в московскую команду, но на поле так и не вышел.
🇹🇷 Турция: Кубок Турции - 1/64 финала– Российские легионеры (@ruslegioners_ru) 22 сентября 2017 г.
⚽ Сивасспор 3-0 Бугсасспор
🇷🇺 Защитник хозяев Виталий Дъяков отыграл 90 минут и забил гол красавец pic.twitter.com/2zJAHXNSmQ