Шикарный гол Дьякова в Кубке Турции со штрафного. Видео

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков открыл счет в матче 1/64 Кубка Турции против "Бурсаспора" (3:0). Российский футболист решил исполнить штрафной в компенсированное время к первому тайму.

Дьяков ранее выступал за московское "Динамо", а летом этого года он перешел в "Сивасспор", подписав с турецким клубом двухлетний контракт. Напомним, Дьяков перешел в "Динамо" из "Ростова" в 2015 году. За это время он провел 23 матча за бело-голубых во всех турнирах и забил три гола. В начале прошлого сезона защитник выступал за "Томь" на правах аренды. Зимой футболист вернулся в московскую команду, но на поле так и не вышел.