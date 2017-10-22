"Шериф" после ничьей с "Локомотивом" разгромил "Динамо-Авто"

"Шериф" разгромил "Динамо-Авто" в матче чемпионата Молдавии - 4:0. Для тираспольцев это 11-я победа в национальном первенстве подряд. Напомним, что в четверг "Шериф" сыграл вничью с "Локомотивом" в групповом турнире Лиги Европы (1:1). Второй поединок клубов состоится 2 ноября.

Чемпионат Молдавии

Высшая лига

14-й тур

"Динамо-Авто" - "Шериф" - 0:4 (0:1)

Голы: Дамаскан, 2 (0:1). Балима, 53 (0:2). Дамаскан, 68 (0:3). Бадибанга, 89 (0:4).