"Шериф" перед матчем с "Локомотивом" выиграл 10-ю встречу в чемпионате подряд

"Шериф" выиграл у "Петрокуба" в матче чемпионата Молдавии - 3:1. Для клуба из Тирасполя это десятая победа подряд, он лидирует в турнирной таблице, потеряв всего 4 очка в 13 встречах.

Напомним, что "Шериф" - соперник "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы. 19 октября он примет железнодорожников дома. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

Чемпионат Молдавии

Высшая лига

13-й тур

"Шериф" - "Петрокуб" - 3:1 (2:0)

Голы: Мугоса, 20 - с пенальти (1:0). Криштиану, 37 (2:0). Балима, 53 (3:0). Амброс, 76 (3:1).