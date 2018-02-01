"Шапекоэнсе" проиграл "Насионалю", судья показал три красные карточки

"Шапекоэнсе" проиграл "Насионалю" в матче 2-го тоборочного раунда Кубка Либертадорес. Другая бразильская команда "Васку да Гама" разгромил "Универсидад де Консепсьон".
Кубок Либертадорес
2-й отборочный раунд
"Шапекоэнсе" (Бразилия) - "Насиональ" (Уругвай) - 0:1 (0:0)
Гол: Ромеро, 74.
Удаления: Эспино (Н), 77. Перотти (Ш), 84. Эдуарду (Ш), 89.
Шапеко. Стадион "Арена Конда".
"Универсидад де Консепсьон" (Чили) - "Васку да Гама" (Бразилия) - 0:4 (0:2)
Голы: Эвандер, 3 (0:1). Эвандер, 16 (0:2). Ягу Пикачу, 79 (0:3). Рилду, 82 (0:4).
Консепсьон. Стадион "Эстер Роа".