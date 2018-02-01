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"Шапекоэнсе" проиграл "Насионалю", судья показал три красные карточки


"Шапекоэнсе" проиграл "Насионалю" в матче 2-го тоборочного раунда Кубка Либертадорес. Другая бразильская команда "Васку да Гама" разгромил "Универсидад де Консепсьон".

Кубок Либертадорес

2-й отборочный раунд 

"Шапекоэнсе" (Бразилия) - "Насиональ" (Уругвай) - 0:1 (0:0)

Гол: Ромеро, 74.

Удаления: Эспино (Н), 77. Перотти (Ш), 84. Эдуарду (Ш), 89. 

Шапеко. Стадион "Арена Конда".


"Универсидад де Консепсьон" (Чили) - "Васку да Гама" (Бразилия) - 0:4 (0:2)

Голы: Эвандер, 3 (0:1). Эвандер, 16 (0:2). Ягу Пикачу, 79 (0:3). Рилду, 82 (0:4). 

Консепсьон. Стадион "Эстер Роа".

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