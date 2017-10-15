"Шанхай Шэньхуа" после возвращения Тевеса проиграл "Тяньцзинь Тэда"

"Шанхай Шэньхуа" уступил "Тяньцзинь Тэда" в матче чемпионата Китая. Поединок стал первым после возвращения в состав шанхайцев одного из самых высокооплачиваемых игроков мира Карлоса Тевеса. Форвард был выведен из состава в связи с плохой формой и не выходил на поле с 23 сентября. Также в поединке принял участие экс-форвард "Рубина" Обафеми Мартинс.

Чемпионат Китая

Суперлига

25-й тур

"Гуанчжоу Фули" - "Хэнань Цзянье" - 3:2 (1:0)

Голы: Сяо Чжи, 29 (1:0). Ренатинью, 57 (2:0). Ваш Те, 68 (2:1). Бассогог, 78 (2:2). Ренатинью, 90+2 (3:2).

"Шанхай Шэньхуа" - "Тяньцзинь Тэда" - 1:2 (1:1)

Голы: Диане, 7 - с пенальти (0:1). Мао Цзяньцин, 10 (1:1). Диане, 90+1 (1:2).