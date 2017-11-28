"Шанхай Шэньхуа" может продлить контракт с Тевесом

Руководство "Шанхай Шэньхуа" рассматривает возможность подписания нового контракта с нападающим Карлосом Тевесом, сообщает Goal. В китайском клубе отметили, что будущее 33-летнего форварда в клубе зависит от итогов переговоров между сторонами.

Ранее появлялась информация о том, что Тевес может вернуться в "Бока Хуниорс" и подписать контракт на один год. Действующее соглашение нападающего с командой из Шанхая расчитано до конца 2018 года. В контракте прописан пункт о возможном продлении договора на еще один год.

– Конечно, он не оправдывает ожиданий. Но он усердно работает, чтобы оставаться в форме и играть, – сказал заместитель генерального менеджера "Шанхай Шэньхуа" Ччжоу Цзюнь. – Что касается того, продлит ли он контракт в следующем году, это должно быть обоюдное решение. Его будущее зависит от того, как пройдут переговоры между двумя сторонами.

Напомним, аргентинйский форвард перешел в "Шанхай Шэньхуа" из "Бока Хуниорс" зимой 2017 года. Сумма трансфера составила 10,5 миллиона евро, а его годовая зарплата – 38 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча.