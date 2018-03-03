"Шанхай Шанган" забил 8 голов "Даляню", Халк реализовал пенальти, Оскар сделал хет-трик

"Шанхай Шанган" разгромил новичка китайской суперлиги "Далянь Ифан" в матче первого тура чемпионата. Хет-трики в составе шанхайцев оформили экс-хавбек "Челси" Оскар и Ву Лэй. В первом тайме пенальти реализовал бывший форвард "Зенита" Халк. 90 минут за победителей отыграл и экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов.

В другой игре экс-защитник "Ливерпуля" и "Барселоны" Хавьер Маскерано дебютировал в составе "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Команда аргентинца потеряла очки в выездной встрече с "Тяньцзинь Тэда". Еще один аргентинец Эсекьель Лавесси не реализовал в составе "Хэбэя" пенальти.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

"Шанхай Шанган" - "Далянь Ифан" - 8:0 (3:0)

Голы: Оскар, 1 (1:0). Оскар, 24 (2:0). Халк, 37 - с пенальти (3:0). Ву Лэй, 60 (4:0). Ву Лэй, 65 (5:0). Оскар, 75 (6:0). Ву Лэй, 83 (7:0). Лу Вэньцзюнь, 84 (8:0).

"Тяньцзинь Тэда" - "Хэбэй Илиньшаньчжуан" - 1:1 (1:0)

Голы: Хуэй Цзякан, 25 (1:0). Чэндон Чжан, 86 (1:1).

Нереализованный пенальти: Лавесси (Х), 69.

"Чунцин Лифан" - "Бэйцзин Рэньхэ" - 1:0 (1:0)

Гол: Кардек, 23 - с пенальти.