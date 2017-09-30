"Шанхай Шанган" вышел в финал Кубка Китая, Халк забил гол

"Шанхай Шанган" на выезде обыграл "Гуанчжоу Эвергранд" со счетом 4:1. Бывший нападающий "Зенита" Халк отметился забитым голом, а экс-полузащитник "Челси" Оскар оформил дубль. Еще один гол забил Вэй Ши-Хао.

Напомним, что в первом матче подопечные Андре Виллаш-Боаша также победили со счетом 2:1. В финале "Шанхай Шанган" встретится с "Шанхай Шэньхуа".

Кубок Китая

1/2 финала

Ответный матч

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Шанхай Шанган" - 1:4 (1:2)

Голы: Гао Линь, 11 (1:0). Халк, 32 (1:1). Ши-Хао, 45 (1:2). Оскар, 78 (1:3). Оскар, 81 (1:4).

Первый матч - 1:2.