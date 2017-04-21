"Шанхай Шанган" Виллаш-Боаша с Халком и Ахмедовым разгромил "Хэбэй" Пеллегрини

"Шанхай Шанган" одержал крупную победу в матче чемпионата Китая против "Хэбэя" - 3:0. В составе команды Андре Виллаш-Боаша 90 минут провели экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов и бывший форвард "Зенита" Халк, но голами отметиться не смогли. "Хэбэй" возглавляет экс-наставник "Реала" и "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" с Акселем Витселем (экс-"Зенит") в составе сыграл вничью с "Бэйджин Гоанем" - 1:1.

"Гуанчжоу Фули" под руководством Драгана Стойковича обыграл "Цзянсу Суньин" и вышел в лидеры турнирной таблицы.

Чемпионат Китая

Суперлига

5-й тур

"Бэйджин Гоань" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1 (0:1)

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Ляонин Кайсинь" - 2:1 (0:0)

"Шанхай Шанган" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 3:0 (2:0)

"Цзянсу Суньин" - "Гуанчжоу Фули" - 1:2 (1:0)