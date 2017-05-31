"Шанхай Шанган" - в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов, Халк забил и отдал пас

Китайский "Шанхай Шанган" вышел в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала подопечные Андре Виллаш-Боаша обыграли "Цзянсу Сунин" - 3:2. Победный мяч на 4-й добавленной минуте провел экс-форвард "Зенита" Халк. В эпизоде с первым голом бразилец отметился голевой передачей. Полный поединок провел бывший полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов. Первая игра также завершилась победой шанхайцев со счетом 2:1.

Также в 1/4 финала турнира пробились "Аль-Айн", "Аль-Ахли" (оба - ОАЭ), "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай), "Кавасаки Фронтале", "Урава Рэдс" (оба - Япония), "Персеполис" (Иран) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).