"Шанхай Шанган" с Халком обыграл "Чунцин Лифан" и сравнялся с лидером чемпионата Китая

"Шанхай Шанган" обыграл "Чунцин Лифан" в матче 19-го тура чемпионата Китая - 3:2. В составе шанхайцев 90 минут отыграл экс-форвард "Зенита" Халк, а бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов пропустил встречу.

Шанхайцы сравнялись по очкам с лидером таблицы "Бэйцзин Гоань", который в столичном дерби уступил "Бэйцзин Жэньхэ" - 0:3. Кроме того, у "Шанхая" игра в запасе.

Чемпионат Китая

Суперлига

19-й тур

"Чунцин Лифан" - "Шанхай Шанган" - 2:3 (1:1)

Голы: Ву Лэй, 3 (0:1). Фернандинью, 45+4 (1:1). Лу Вэньцзюнь, 80 (1:2). Кардек Алан, 82 (2:2). Ву Лэй, 90 (2:3).

Удаление: Суй Вэйцзе (Ч), 90+6 (на скамейке).

"Гуанчжоу Фули" - "Чанчунь Ятай" - 5:2 (3:1)

Голы: Игало, 12 (0:1). Урсу Жуниор, 27 (1:1). Тошич, 38 (2:1). Сяо Чжи, 45 (3:1). Зехави, 73 (4:1). Лон Тань, 78 (4:2). Зехави, 90 (5:2).

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Шаньдун Лунэн" - 3:1 (2:0)

Голы: Чжэн Кайму, 13 (1:0). Хань Пэнфэй, 41 (2:0). Стив, 49 (3:0). Пелле, 81 (3:1).

"Далянь Ифан" - "Хэнань Цзянье" - 2:1 (1:1)

Голы: Ваш Те, 34 (0:1). Мушекви, 45+1 (1:1). Мушекви, 50 (2:1).

"Бэйцзин Жэньхэ" - "Бэйцзин Гоань" - 3:0 (2:0)

Голы: Муканджо, 6 (1:0). Масика, 44 (2:0). М. Дьоп, 69 - с пенальти (3:0).

Удаление: Цзян Тао (БГ), 17.

"Тяньцзинь Тэда" - "Цзянсу Сайнти" - 1:1 (1:1)

Голы: Эдер, 19 (0:1). Гуо Хао, 37 (1:1).