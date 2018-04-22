"Шанхай Шанган" с Халком и Ахмедовым потерял первые очки в чемпионате Китая

"Шанхай Шанган" сыграл вничью с "Тяньцзинь Тэда" в матче 7-го тура чемпионата Китая. В составе шанхайцев 90 минут провели Одил Ахмедов (экс-"Краснодар") и капитан команды Халк (экс-"Зенит"). "Шанган" потерял первые очки в сезоне и сохранил первое место с шестью победами в семи встречах.

В другом матче "Далянь Ифан" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" сыграли вничью, обменявшись голами с пенальти. За гостей 90 минут отыграл бывший хавбек "Зенита" Аксель Витсель. "Далянь" возглавляет бывший главный тренер "Реала" Бернд Шустер, "Тяньцзинь" - Паулу Соуза, предыдущим местом работы которого была "Фиорентина".

Еще в одной игре действующий чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Фабио Каннаваро сыграл вничью с "Бэйцзин Гоань" Роджера Шмидта, причем столичный клуб отыгрался с 0:2, забив на 90-й и 90+1-й минуте.

Чемпионат Китая

Суперлига

7-й тур

"Далянь Ифан" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1 (1:1)

Голы: Модест, 6 - с пенальти (0:1). Карраско, 45+2 - с пенальти (1:1).

"Цзянсу Сайнти" - "Шанхай Шэньхуа" - 5:1 (3:1)

Голы: Хуан Цичан, 7 (1:0). Ву Си, 23 (2:0). Жон Хао, 29 (2:1). Чжи Сян, 41 (3:1). Си Пэнфэй, 52 (4:1). Ли Ан, 64 (5:1).

"Бэйцзин Гоань" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 2:2 (0:0)

Голы: Гудель, 68 (0:1). Юй Ханьчао, 73 (0:2). Ренату Аугусту, 90 - с пенальти (1:2). Бакамбу, 90+1 (2:2).

"Шанхай Шанган" - "Тяньцзинь Тэда" - 1:1 (0:1)

Голы: Ачеампонг, 6 (0:1). Лу Вэньцзюнь, 57 (1:1).