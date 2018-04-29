"Шанхай Шанган" с Халком и Ахмедовым потерпел первое поражение в чемпионате Китая

"Шанхай Шанган" проиграл "Чанчунь Ятай" в матче 8-го тура чемпионата Китая. Это первое поражение шанхайцев в сезоне, но они сохранили первое место в турнирной таблице. В составе "Шанган" 90 минут провели бывший форвард "Зенита" Халк и бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов.

"Бэйцзин Гоань" и "Гуйчжоу Чжичэн" выдали самый результативный матч дня, забив 7 голов на двоих. За "Гуйчжоу" хет-трик оформил гамбиец Стив.

Еще в одной игре "Шаньдун Лунэн" одолел "Хэнань Цзянье". В составе победившей команды 90 минут отыграл бывший форвард "Анжи" Диегу Тарделли.

Чемпионат Китая

Суперлига

8-й тур

"Чанчунь Ятай" - "Шанхай Шанган" - 2:1 (1:1)

Голы: Игало, 14 (1:0). Ву Лэй, 41 (1:1). Игало, 69 (2:1).

"Бэйцзин Гоань" - "Гуйчжоу Чжичэн" - 4:3 (3:1)

Голы: Виера, 6 (1:0). Виера, 18 (2:0). Ба, 26 (3:0). Стив, 36 (3:1). Бакамбу, 48 (4:1). Стив, 75 (4:2). Стив, 77 (4:3).

"Чунцин Лифан" - "Гуанчжоу Фули" - 0:1 (0:1)

Гол: Ренатинью, 39.

"Шанхай Шэньхуа" - "Далянь Ифан" - 1:0 (0:0)

Гол: Морено, 62.

"Шаньдун Лунэн" - "Хэнань Цзянье" - 2:1 (0:1)

Голы: Бассогог, 39 (0:1). Цзинь Цзиндао, 47 (1:1). Цзинь Цзиндао, 56 (2:1).