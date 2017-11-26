"Шанхай Шанган" проиграл в финале Кубка Китая "Шанхаю Шэньхуа", Халк и Мартинс забили

"Шанхай Шэньхуа" стал обладателем Кубка Китая-2017. В финале по сумме двух игр клуб победил "Шанхай Шанган". В сегодняшней игре "Шанган" победил 3:2, но уступил по голам на выезде (первая встреча завершилась победой "Шэньхуа" - 1:0).

За "Шанхай Шэньхуа" в обеих играх финала забил экс-форвард "Рубина" Обафеми Мартинс. В сегодняшнем поединке за "Шанхай Шанган" пенальти реализовал бывший нападающий "Зенита" Халк. Также в составе хозяев 90 минут отыграл экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов, а возглавляет команду Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в "Зените".

Таким образом, "Шанхай Шанган" не смог победить ни в одном из трех турниров сезона. В чемпионате он финишировал вторым вслед за "Гуанчжоу Эвергранд", а в полуфинале азиатской Лиги чемпионов уступил "Ураве".

Кубок Китая

Финал

Ответный матч

"Шанхай Шанган" - "Шанхай Шэньхуа" - 3:2 (1:1)

Голы: Лу Вэньцзюнь, 15 (1:0). Цао Юньдин, 45 (1:1). Мартинс, 68 (1:2). Халк, 72 - с пенальти (2:2). Морено, 76 - в свои ворота (3:2).

Первый матч - 0:1