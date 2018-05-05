"Шанхай Шанган" проиграл "Бэйцзину", Халк отдал голевой пас

"Шанхай Шанган" уступил "Бэйцзин Гоань" в матче 9-го тура чемпионата Китая. Экс-форвард "Зенита" Халк стал автором голевой передачи в составе шанхайцев. За хозяев 90 минут отыграл бывший хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов.

В другой игре "Тяньцзинь Цюаньцзянь" победил "Чунцин Лифан" благодаря голу Пату. Экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель, выступающий за "Тяньцзинь", не смог принять участия в игре.

Еще в одной встрече "Далянь Ифан" разгромил действующего чемпиона "Гуанчжоу Эвергранд". "Хэбэй Илиньшаньчжуан", в составе которого вышли аргентинцы Эсекиэль Лавесси и Хавьер Маскерано, уступил "Хэнань Цзянье".

Чемпионат Китая

Суперлига

9-й тур

"Далянь Ифан" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 3:0 (2:0)

Голы: Мушекви, 24 (1:0). Карраско, 43 - с пенальти (2:0). Ван Цзиньсянь, 87 (3:0).

"Гуанчжоу Фули" - "Шанхай Шэньхуа" - 4:2 (3:0)

Голы: Ма Цзинь, 2 (1:0). Зехави, 20 (2:0). Ренатинью, 37 (3:0). Гао Ди, 60 (3:1). Ли Пэн, 67 (3:2). Чан Фэйя, 90+2 (4:2).

Удаление: Ли Сяомин (Ш), 21.

"Хэбэй Илиньшаньчжуан" - "Хэнань Цзянье" - 0:1 (0:1)

Гол: Бассогог, 9.

Удаление: Чжао Минцзянь (Хэб), 21.

"Чунцин Лифан" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 0:1 (0:0)

Гол: Пату, 81.

"Шанхай Шанган" - "Бэйцзин Гоань" - 1:2 (1:0)

Голы: Элкесон, 28 (1:0). Пяо Чен, 46 (1:1). Бакамбу, 52 (1:2).