"Шанхай Шанган" победил "Хэнань" благодаря голу Халка

"Шанхай Шанган" выиграл у "Хэнань Цзянье" в матче 20-го тура чемпионата Китая. Победный мяч провел бывший форвард "Зенита" Халк.
В другой встрече лидер таблицы "Бэйцзин Гоань" разгромил "Тяньцзинь Тэду" - 5:2. Нападающий сборной Бразилии Ренату Аугусту оформил хет-трик. Команды возглавляют немецкие тренеры - Ули Штильке и Роджер Шмидт.
"Шанхай Шанган" по очкам идет вровень с "Бэйцзин Гоань", но имеет игру в запасе.
Действующий чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством обладателя "Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро разгромил "Шаньдун Лунэн". В составе проигравшей команды на поле вышел бывший форвард "Анжи" Диегу Тарделли.
Чемпионат Китая
Суперлига
20-й тур
"Тяньцзинь Тэда" - "Бэйцзин Гоань" - 2:5 (1:2)
Голы: Ачеампонг, 21 (1:0). Ренату Аугусту, 24 (1:1). Ренату Аугусту, 39 - с пенальти (1:2). Виейра, 57 (1:3). Чжан Сичжэ, 62 (1:4). Бастинас, 65 (2:4). Ренату Аугусту, 86 (2:5).
"Чунцин Лифан" - "Далянь Ифан" - 1:1 (0:1)
Голы: Мушекви, 24 (0:1). Дин Цзе, 52 (1:1).
"Шанхай Шанган" - "Хэнань Цзянье" - 2:1 (2:0)
Голы: Элкесон, 19 (1:0). Халк, 44 (2:0). Ваш Те, 62 (2:1).
"Шаньдун Лунэн" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 1:4 (0:2)
Голы: Талиска, 6 (0:1). Талиска, 42 (0:2). Гуларт, 58 (0:3). Пелле, 73 (1:2). Паулинью, 74 (1:3).
- Анжи
- Зенит Санкт-Петербург
- Сборная Бразилии (футбол)
- Диегу Тарделли
- Халк
- Фабио Каннаваро
- Гуанчжоу Эвергранд
- Шанхай Шанган
- Роджер Шмидт
- Ренату Аугусту
- Шаньдун Лунэн
- Хэнань
- Бэйцзин Гоань