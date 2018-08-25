"Шанхай Шанган" победил "Хэнань" благодаря голу Халка

"Шанхай Шанган" выиграл у "Хэнань Цзянье" в матче 20-го тура чемпионата Китая. Победный мяч провел бывший форвард "Зенита" Халк.

В другой встрече лидер таблицы "Бэйцзин Гоань" разгромил "Тяньцзинь Тэду" - 5:2. Нападающий сборной Бразилии Ренату Аугусту оформил хет-трик. Команды возглавляют немецкие тренеры - Ули Штильке и Роджер Шмидт.

"Шанхай Шанган" по очкам идет вровень с "Бэйцзин Гоань", но имеет игру в запасе.

Действующий чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством обладателя "Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро разгромил "Шаньдун Лунэн". В составе проигравшей команды на поле вышел бывший форвард "Анжи" Диегу Тарделли.

Чемпионат Китая

Суперлига

20-й тур

"Тяньцзинь Тэда" - "Бэйцзин Гоань" - 2:5 (1:2)

Голы: Ачеампонг, 21 (1:0). Ренату Аугусту, 24 (1:1). Ренату Аугусту, 39 - с пенальти (1:2). Виейра, 57 (1:3). Чжан Сичжэ, 62 (1:4). Бастинас, 65 (2:4). Ренату Аугусту, 86 (2:5).

"Чунцин Лифан" - "Далянь Ифан" - 1:1 (0:1)

Голы: Мушекви, 24 (0:1). Дин Цзе, 52 (1:1).

"Шанхай Шанган" - "Хэнань Цзянье" - 2:1 (2:0)

Голы: Элкесон, 19 (1:0). Халк, 44 (2:0). Ваш Те, 62 (2:1).

"Шаньдун Лунэн" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 1:4 (0:2)

Голы: Талиска, 6 (0:1). Талиска, 42 (0:2). Гуларт, 58 (0:3). Пелле, 73 (1:2). Паулинью, 74 (1:3).