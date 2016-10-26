17:18 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Шанхай Шанган" без Халка обыграл "Тяньцзинь"

0
0
0

В матче 29-го тура чемпионата Китая "Шанхай Шанган" на выезде нанес поражение "Тяньцзиню" – 1:0. Экс-форвард "Зенита" Халк, недавно восстановившийся от травмы, участия в поединке не принимал. Его команда после этой победы занимает третье место в турнирной таблице.

Лидер чемпионата "Гуанчжоу Эвергранд" уступил "Цзянсу Сунин" (0:2). Отметим, что этот поединок уже ничего не решал в турнирном положении команд. "Гуанчжоу" досрочно стал чемпионом страны, а "Цзянсу", за который выступают Рамирес и Алекс Тейшейра, точно не опустится ниже второй строчки.

Чемпионат Китая

29-й тур

"Тяньцзинь" – "Шанхай Шанган" – 0:1 (0:1)

"Цзянсу Сунин" – "Гуанчжоу Эвергранд" – 2:0 (0:0)

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Видео: Савченко приехала на заседание Верховного суда в Москве...

В Кремле прокомментировали слова о том, что Путин "не уважает" Клинтон...

Наследницы Чикатило...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ