"Шанхай Шанган" без Халка и с Ахмедовым потерял очки, "Гуанчжоу" Сколари - в шаге от седьмого чемпионства подряд

"Шанхай Шанган" сыграл вничью с "Ляонином" в матче чемпионата Китая - 3:3. Шанхайцев возглавляет экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш". В поединке не принял участия бывший нападающий питерцев Халк, а экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов провел на поле 90 минут.

Потеря очков "Шанхаем Шанган" практически делает чемпионом "Гуанчжоу Эвергранд". Клубу Луиза Фелипе Сколари в оставшихся трех встречах достаточно набрать три очка. Напомним, что "Гуанчжоу" выигрывал чемпионат Китая шесть последних сезонов подряд.

В еще одном матче "Тянцзинь Цюаньцзянь" сыграл вничью с "Шаньдун Лунэн". В составе хозяев на поле появился бывший игрок "Зенита" Аксель Витсель, а за гостей сыграл экс-форвард "Анжи" Диегу Тарделли.

Чемпионат Китая

Суперлига

27-й тур

"Ляонин Хувин" - "Шанхай Шанган" - 3:3 (2:3)

Голы: Ху Яньцян, 3 (1:0). Элкесон, 28 (1:1). Ву Лэй, 40 (1:2). Боумал, 42 (2:2). Ву Лэй, 43 (2:3). Чжан Е, 55 (3:3).

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Чанчунь Ятай" - 2:3 (0:0)

Голы: Игало, 51 (0:1). Юй Рюй, 82 (0:2). Хань Пэнфэй, 90 (1:2). Игало, 90+1 (1:3). Елавич, 90+6 (2:3).

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Шаньдун Лунэн" - 0:0

"Хэбэй Илиньшаньчжуан" - "Цзянсу Сайнти" - 3:2 (2:0)

Голы: Мбиа, 40 (1:0). Алоизиу, 45+3 - с пенальти (2:0). Лавесси, 50 (3:0). Тейшейра, 57 (3:1). Мартинес, 75 (3:2).