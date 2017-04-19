Шандор Варга: "Никто не выжал бы из сборной России больше, чем Слуцкий"

Известный агент Шандор Варга выразил мнение, что у Леонида Слуцкого может получиться тренерская работа в Европе.

– Давно не общался со Слуцким. Встречусь – поговорим в Лондоне. Но я считаю его очень талантливым тренером, способным на любую работу.

Бог уже дал ему шанс в ЦСКА, и Леонид Викторович показал, на что он способен. Сборная России? Мне кажется, никто больше бы не выжал из этой команды. Помните, он принял сборную в тяжелый момент. Россияне вообще могли не попасть на чемпионат Европы. У него был определенный материал. Будет здорово, если российский тренер получит работу в Европе.

– В Англии кто им конкретно интересовался?

– Я не знаю, честно говоря. Давно с ним общался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)