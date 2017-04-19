Шандор Варга: "Никто не выжал бы из сборной России больше, чем Слуцкий"

Известный агент Шандор Варга выразил мнение, что у Леонида Слуцкого может получиться тренерская работа в Европе.
– Давно не общался со Слуцким. Встречусь – поговорим в Лондоне. Но я считаю его очень талантливым тренером, способным на любую работу.
Бог уже дал ему шанс в ЦСКА, и Леонид Викторович показал, на что он способен. Сборная России? Мне кажется, никто больше бы не выжал из этой команды. Помните, он принял сборную в тяжелый момент. Россияне вообще могли не попасть на чемпионат Европы. У него был определенный материал. Будет здорово, если российский тренер получит работу в Европе.
– В Англии кто им конкретно интересовался?
– Я не знаю, честно говоря. Давно с ним общался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Вопреки
Достали со своим Слуцким... Вся Европа видела, что этот "великий" тренер, выжал из сборной на Евро - потом хором кричали сами же игроки с рулевым что выдавили... Г,О,В,Н,О !!! Да и что он мог дать сборной если в клубе лишь адм. ресурсом Гинера "завоевывал" трофеи, а самостоятельно лишь договорняки гонял с "Крыльями" (книга Рабинера - кто не читал). Так-что забудьте уже об этом не очень веселом и не приятном персонаже.
21:32