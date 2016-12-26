"Шахтер" подтвердил переход Селезнева в "Карабюкспор"

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев продолжит карьеру в турецком "Карабюкспоре", сообщает официальный сайт донецкого клуба. В 2016 году 31-летний нападающий провел 9 матчей за "Кубань", которых отметился тремя голами. Также он выступал за киевский "Арсенал" и "Днепр". Ранее сообщалось, что контракт с турецким клубом будет рассчитан на 2,5 года.

"Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в родной клуб. В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за "Шахтер" до 74, в них забил 30 голов. Вместе с "горняками" он завоевал четыре трофея. "Шахтер" благодарит Евгения Селезнева и желает ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед и титулов", – говорится в сообщении клуба.