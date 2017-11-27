Сергей Гуренко: "5-6 клубов чемпионата Белоруссии находятся под главой БАТЭ Капским"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко отметил, что БАТЭ должны были присудить техническое поражение в матче со "Слуцком". Специалист также добавил, что 5-6 клубов чемпионата Белоруссии находятся под главой борисовчан Анатолием Капским.

– БАТЭ играть с "Шахтером", – цитирует By.Tribuna со ссылкой на "Еврорадио" Гуренко. – Борисовчане предлагают поменять местами туры! Это же нонсенс. Да, переноса не было, но нашлось 5 или 6 клубов, которые согласились на это. И к чему мы приходим? Эти клубы однозначно находятся под Анатолием Капским. И в любой момент они, если надо, лягут. Такая вот наша действительность.

Мы набрали столько же очков, сколько и БАТЭ. Одержали больше побед, чем БАТЭ. Да, проиграли очные встречи, но это не Кубок. И в чемпионате подсчитывается, у кого больше побед.

– Но в регламенте чемпионата Белоруссии выше тот, у кого лучше очные встречи.

– Да. Но если смотреть по регламенту, то БАТЭ надо присуждать техническое поражение. Это замкнутый круг. Мы регламент чтим. Можно было все решить в течение недели. Оставили бы три очка, клуб бы извинился и все. На следующий год переписали бы регламент, и была бы тишина.

Напомним, что БАТЭ выиграл "дело Веремко". В октябре команде засчитали техническое поражение в матче со "Слуцком" за то, что голкипер Сергей Веремко был неправомерно внесен в заявку. После апелляции клубу из Борисова вернули 3 очка. БАТЭ стал чемпионом Белоруссии, сыграв вничью в заключительном туре с "Городеей" – 3:3. У борисовчан и минского "Динамо" по 68 очков, однако БАТЭ оказался выше по результатам личных встреч (1:0, 1:0).