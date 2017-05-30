Сердеров забил 11-й гол в чемпионате Болгарии и помог "Славии" избежать вылета

Российский нападающий софийской "Славии" Сердер Сердеров отметился забитым голом и результативной передачей в матче плей-офф чемпионата Болгарии с "Нефтохимиком" (5:2). Первая встреча между командами закончилась со счетом 1:0. "Славия" сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Болгарии на следующий сезон.

Всего на счету 23-летнего Сердерова 11 голов и четыре результативные передачи в этом сезоне. Болельщики болгарского клуба выбрали его лучшим игроком сезона.

Чемпионат Болгарии

36-й тур

"Славия" – "Нефтохимик" – 5:2 (3:0)