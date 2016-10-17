Сердер Сердеров: "Есть мечта сыграть за "Барселону", но туда из "Славии" не берут"

Нападающий "Славии" Сердер Сердеров признался, что мечтает сыграть за "Барселону". Российский форвард рассказал в интервью "Бомбардиру" о том, что для него наступило время покинуть болгарскую команду.

– Скауты каких команд посещают матчи "Славии"?

– "Лудогорец", "Левски", ЦСКА следят. Очень много турецких скаутов. Из Болгарии в основном и уезжают в Турцию, Польшу или Германию. Из "Лудогорца", например, спокойно можно попасть в бундеслигу. Из "Славии" – во вторую бундеслигу. В прошлом году два наших игрока уехали в Польшу.

– Вами кто-нибудь интересуется?

– Были разговоры про турецкие команды. Ходили разговоры о какой-то российской. Думаю, варианты должны быть, но агенты ничего не говорят, чтобы не отвлекался. О конкретном интересе со стороны "Левски" писали местные газеты.

– Зимой думаете сменить клуб?

– Думаю, уже пора. Тарханов за это время уже многому научил. Чувствую, что появилась уверенность, получше стал. Тарханов говорит, что надо возвращаться в Россию, идти в играющую команду. Но там этих команд сейчас пять-шесть играющих, а туда не пробиться.

– В ЦСКА как раз сейчас с нападающими проблемы. Вернуться не хотите?

– Хотелось бы, но туда уже вряд ли возьмут. Как-то мне говорили, что если из ЦСКА уходит воспитанник клуба, то он уже не возвращается.

– Где вообще мечтаете выступать в дальнейшем?

– Есть мечта однажды сыграть в Испании за "Барселону". Но туда из "Славии" не берут.